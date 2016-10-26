Іспанія погодилася прийняти у своєму порту російську авіаносну групу - The Guardian

Військові кораблі РФ на чолі з авіаносцем "Адмірал Кузнєцов", як очікується, сьогодні, 26 жовтня, дозаправляться паливом і поповнять витратні матеріали в іспанському порту Сеута після проходження через Гібралтарську протоку, передає The Guardian.

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Раніше представник МЗС Іспанії заявив, що зараз переглядаються останні запити Росії щодо заходу у порт міста Сеута.

Також на зустрічі міністрів оборони у Парижі представник Іспанії заявив, що уряд буде домагатися роз'яснень від Росії про "цілі та призначення" кораблів, які, як він підтвердив, мали "попередній дозвіл" на зупинку в порту Сеута.

Раніше генсек НАТО підтвердив, що він володіє інформацією про допомогу флоту РФ у портах країн-членів НАТО. Зокрема, повідомлялося про заправку військових кораблів РФ в іспанських портах.

Нагадаємо, 21 жовтня до Ла-Маншу увійшло угруповання військових кораблів РФ на чолі з проблемним авіаносним крейсером "Адмірал Кузнєцов".