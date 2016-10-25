Деякі країни-члени НАТО допомагають російському флоту у портах Середземномор'я - Столтенберг

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції перед початком міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Він прокоментував, зокрема, нещодавній прохід до Середземного моря російського авіаносця.

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"Ми і раніше були свідками як такі бойові групи РФ переміщалися, в тому числі в Середземне море. Що відрізняється зараз – те, що тепер ця група може бути використана для підвищення російської заданості проводити операції в Сирії, включно з посиленням бомбардувань Алеппо", - заявив він.

Генсек альянсу також підтвердив, що має інформацію про допомогу флоту РФ у портах країн-членів НАТО. Зокрема, повідомлялося про заправку військових кораблів РФ в іспанських портах.

Водночас, з його відповіді випливає, що Брюссель не може зупинити такі дії.

"Кожна нація вирішує, чи можуть кораблі заправлятися і отримати постачання у портах Середземномор’я. Але ми наголошуємо на своїй занепокоєності через мету переміщення російського флоту", - заявив він.

Нагадаємо, 21 жовтня в Ла-Манш увійшло угруповання військових кораблів РФ на чолі з проблемним авіаносним крейсером "Адмірал Кузнєцов", вони прямують у Середземне море.