НАТО не шукає конфронтації з Росією, а прагне до діалогу - Столтенберг

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідну заяву він зробив сьогодні у Брюсселі на прес-конференції по завершенню першого дня засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"Ми занепокоєні поведінкою Росії, але діалог навіть ще більш важливий у часи, коли напруження зростає. Союзники готові провести на рівні послів засідання Ради НАТО-Росія у найближчому майбутньому", - повідомив генсек НАТО.

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Столтенберг ще раз наголосив, що НАТО не шукає конфронтації з Росією. "Ми не хочемо нової холодної війни і не хочемо нової гонки озброєння. Все, що робить НАТО, спрямовано на захист. У той же час НАТО має реагувати", - підкреслив він.

Вказавши на нарощування Росією військової сили, генсек зазначив, що "ми бачили, що вони хочуть використовувати військову силу проти свої сусідів - Крим, Україна, а також Грузія".

"Ми також бачимо риторику залякування з боку Росії. Ми хочемо запобігти конфлікту, і найкращий спосіб це зробити - залишатися сильними, об'єднаними та бути впевненими у нашій відповіді. Ми поєднуємо цей сигнал з дуже чітким сигналом про те, що ми шукаємо діалогу і більше співпраці з Росією. Ми хочемо прозорості", - сказав Столтенберг.

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Він також підтвердив, що нещодавно два російських військових кораблі увійшли у Балтійське море. "НАТО моніторить цей рух так як завжди - відповідальним чином. Але ми завжди відслідковуємо такого роду рухи російських морських сил, як зараз ми моніторимо рух групи авіаносця "Кузнєцова" у Середземному морі", - деталізував генсек НАТО.

Разом з тим Столтенберг переконаний, що необхідно зрозуміти, що це "ще один приклад поведінки, яку ми спостерігаємо вже достатньо довгий час".

За його словами, для НАТО важливо мати стратегічний підхід, щоб бачити не окремі випадки, а загальну картину. "Саме тому НАТО реагувала і реагує. Все, що робить НАТО, робиться для захисту, є пропорційним та повністю відповідає нашим міжнародним зобов'язанням", - ще раз наголосив він.