Посол США при НАТО щодо вирішення конфлікту на Донбасі: спочатку безпека, потім політичні кроки
17:26, 25 жовтня 2016Війна
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Постійний представник США при Північно-Атлантичному альянсі Дуглас Лют стверджує, що політичні кроки України з виконання Мінських домовленостей будуть можливі лише після вирішення безпекових питань.
REUTERS
Про це він заявив в Брюсселі перед напередодні міністерської зустрічі НАТО, пише Європейська правда.
"Необхідно забезпечити безпекову складову перед тим, як переходити до політичних кроків на Донбасі", - вважає дипломат.
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Представник США також поклав на Росію відповідальність за виконання Мінських угод.
"Основна відповідальність лежить на Росії та на сепаратистах, підтримуваних Росією", - заявив він, наголосивши, що за даними ОБСЄ переважна більшість порушень перемир’я здійснюється бойовиками.
Як повідомляв УНІАН, Лют заявляв, що російські війська діють в Україні з квітня 2014 року.
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