Посол США при НАТО щодо вирішення конфлікту на Донбасі: спочатку безпека, потім політичні кроки

Про це він заявив в Брюсселі перед напередодні міністерської зустрічі НАТО, пише Європейська правда.

"Необхідно забезпечити безпекову складову перед тим, як переходити до політичних кроків на Донбасі", - вважає дипломат.

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Представник США також поклав на Росію відповідальність за виконання Мінських угод.

"Основна відповідальність лежить на Росії та на сепаратистах, підтримуваних Росією", - заявив він, наголосивши, що за даними ОБСЄ переважна більшість порушень перемир’я здійснюється бойовиками.

Як повідомляв УНІАН, Лют заявляв, що російські війська діють в Україні з квітня 2014 року.