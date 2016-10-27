Європарламент стурбований погрозами Росії використати ядерну зброю – резолюція

Про це йдеться в резолюції «Ядерна безпека та нерозповсюдження», яка була проголосована в четвер у рамках пленарного засідання Європарламенту в Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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Зокрема, депутати Європарламенту висловили стурбованість щодо висловлювань з російського боку, які вказують на підвищену готовність використати ядерну зброю і на розгляд можливості розгортання ядерної зброї на додаткових територіях у Європі.

Депутати вказали на «тривожні приклади російських військових навчань, що імітують використання цієї зброї проти Польщі, на заяви високопоставлених російських офіційних осіб про те, що Росія має право розміщувати ядерну зброю в Криму та на розгортання системи Іскандер, здатної нести ядерні ракети, у Калінінградському регіоні, який є сусіднім із Литвою та Польщею».

«Загострення відносин між ядерними збройними державами, такими, як Росія і США або Індія та Пакистан, загрози Росії використати ядерну зброю або розгорнути її на ще більшій території в Європі роблять ситуацію в сфері безпеки ЄС усе більш напруженою», – йдеться в резолюції.

У цьому зв’язку депутати ЄП закликали ці держави скоротити арсенал ядерної зброї, перемістити її з місць розгортання в сховища і зменшити її роль у військових доктринах.

В резолюції констатується, що станом на січень 2016 року дев’ять країн: США, Росія, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль та Корейська Народно-Демократична Республіка мали загалом майже 15,4 тис. одиниць ядерної зброї.