В ООН ініціюють переговори про повну заборону ядерної зброї

Спецкомітет організації прийняв на засіданні в Нью-Йорку резолюцію, в якій закликає до початку переговорів про подібну угоду, передає DW.

Перші консультації заплановані на березень і червень 2017 року, незважаючи на опір великих ядерних держав.

"Будь-яке застосування ядерної зброї може мати "катастрофічні гуманітарні наслідки", - вказується в документі.

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Спецкомітет планує переправити документи Генеральній асамблеї ООН. Наступного тижня може відбутися голосування за ініціативу. При цьому текст є рекомендаційним, а не обов'язковим. Його внесли представники Австрії, Мексики, Ірландії, Нігерії, ПАР і Бразилії.

Плани ООН викликають стійкий опір країн, що володіють ядерною зброєю. Представники чотирьох з п'яти країн, що володіють правом вето у Раді Безпеки ООН, при голосуванні за проект резолюції висловилися проти - США, Росія, Франція і Великобританія. Всього "за" проголосували 123 члени комітету, 38 виступили проти, ще 16 утрималися, серед них числі - Китай, Індія і Пакистан. Наголошується, що 27 з 28 країн-членів НАТО також виступили проти. Утрималися тільки Нідерланди.

Критики ініціативи вважають, що переговори про ядерне роззброєння повинні відбуватися в рамках вже існуючого Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.