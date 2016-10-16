Кремль готує росіян до ядерної війни проти США – ЗМІ

Такого висновку дійшов американський телеканал ABC News, ґрунтуючись на "тривожних" сигналах з Москви, передає РБК.

Зокрема, зазначається, що на сьогодні напруженість у відносинах між Росією і США досягла найвищого рівня з часів холодної війни, хоча більшість аналітиків не вірять у підготовку до військового конфлікту.

Тим не менш, ABC News вказує на деякі моменти, які створюють враження, що масштабна війна "не за горами". Так, на тлі зростання напруженості між США і Росією щодо сирійського питання і на тлі заяв Вашингтона про готовність завдати удару по військах Башара Асада російські державні ЗМІ проводять опитування про готовність росіян до ядерної війни. "Якщо це (ядерна війна - Ред.) станеться, кожен повинен знати, де розташоване найближче бомбосховище", - цитує ABC News сюжет на російському НТВ, присвячений атомному бункеру в Москві.

Також наголошується на антиамериканській спрямованості державних ЗМІ в Росії, а пропагандисти з ТБ розповідають про варіанти ядерної відповіді на "нахабство" США в Сирії.

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Особливу увагу в матеріалі приділили великим навчанням з цивільної оборони на півдні РФ із залученням 40 млн осіб, у ході яких відпрацьовувалася підготовка в тому числі й до ядерної катастрофи. А висвітлення навчань у ЗМІ нагадали вправи у школах зі швидкісного одягання протигазів.

Крім того, Міноборони Росії оголосило про те, як країна буде функціонувати під час війни, зокрема, як будуть працювати державні органи.

Також ABC News називає тривожним сигналом розміщення ракетних комплексів "Іскандер" під Калінінградом і навчальний запуск трьох балістичних ракет, у тому числі з підводних човнів.

Раніше аналітик Пентагону спрогнозував, який може бути війна між Росією і НАТО й чим вона закінчиться.