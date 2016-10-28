НАТО не хоче повторення холодної війни з РФ – генсек

Про це в інтерв'ю Бі-Бі-Сі заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг.

За його словами, рішення розмістити чотири тисячі додаткових військових НАТО в Східній Європі є сигналом стримування.

Столтенберг зазначив, що це рішення повинно допомогти запобігти конфлікту, а не спровокувати його.

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Він також запевнив, що НАТО не вважає, що Росія становить неминучу загрозу. Альянс просто відповідає на розміщення російських військ на території України, а також на «ядерну риторику», що її, за його словами, російська сторона використовує для залякування європейських країн.

Раніше Столтенберг повідомив, що 16 країн-членів НАТО готові розмістити війська в Східній Європі. Чотири батальйони НАТО під командуванням Канади, США, Великої Британії і Німеччини з'являться відповідно в Латвії, Польщі, Естонії і Литві. Батальйони буде розміщено на початку 2017 року.