Смоленська трагедія: Польща отримала нові документи у справі катастрофи Ту-154М

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, пише Радіо Польща.

Як зазначається, мова йде про сотні, а навіть тисячі електронних листів з того періоду, які треба переглянути, - додав він.

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Ще у серпні глава Міністерства закордонних справ Польщі заявив, що він оприлюднить документи, що стосуються організації візиту польської влади до Катині у 2010 році. 7 квітня до Росії полетів екс-прем’єр-міністр Дональд Туск, а 10 квітня - делегація з президентом Польщі Лєхом Качинським.

Сьогодні, 28 жовтня, на хвилях Третьої програми Польського радіо Ващиковський підкреслив, що рішення про оприлюднення документів не змінили, однак вдалося відкрити документи, які потрібно вивчити.

За його словами, раніше мова йшла про кореспонденцію «на папері». «Натомість виявилося, що ми можемо відкрити електронну пошту, яку, як ми раніше думали, не можемо відкрити. Це сотні, а навіть тисячі листів з того періоду, котрі треба проглянути», - сказав очільник дипломатії Польщі. Він додав, що на їхнє вивчення потрібен певний час.

Ващиковський висловив надію, що документи будуть опубліковані «раніше, ніж пізніше». Глава МЗС не виключив, що згодом вони також будуть доступні в Інтернеті.

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«Я вивчаю ці документи з огляду на те, як готували з політичної точки зору увесь візит до Смоленська і у цьому питанні можна зробити однозначний висновок, що уряд Польщі грав разом із російським урядом на розділення цих візитів. Не хотів пустити до Смоленська світлої пам’яті Лєха Качинського, натомість штовхаючи його на 9 травня до Москви […] або на інші річниці», - сказав міністр.

Він підкреслив, що з’ясувалося також те, якою була реакція МЗС Польщі після 10 квітня. «Виявляється, що воно (МЗС Польщі – УНІАН) взагалі не реагувало. Не наполягало на розслідуванні, поверненні уламків літака впродовж багатьох місяців, навіть років», - сказав Ващиковський.

Нагадаємо, польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопоставленими урядовцями на борту розбився під час заходу на посадку на військовому аеродромі в російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала відправитися на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії. Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною.

Польська та російська комісії авіаційних експертів називали основною причиною катастрофи помилку пілотів. Прихильники польської партії "Закон і справедливість" (PiS), співзасновником якої був Лех Качинський переконані, що катастрофа стала наслідком організованого замаху на життя польського президента.

У цьому році Польща відновила розслідування катастрофи.