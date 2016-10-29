Наслідки "Панамагейт": В Ісландії розпочалися дострокові вибори

13:57, 29 жовтня 2016
Світ
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Вибори, які мали відбутись навесні 2017 року, перенесли у зв'язку із політичною кризою в країні.

Дострокові вибори в країні зумовлені політичною кризою / VilingStore

Дострокові вибори до однопалатного парламенту Ісландії (альтингу) розпочалися сьогодні на території острівної держави, передає ТАСС.

Зазначається, що парламентські вибори, які мали відбутися у квітні 2017 року, були перенесені через політичну кризу, яка вибухнула в країні цієї весни після публікації звітів Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань - так званих "панамських документів".

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Нагадаємо, тоді на тлі масових демонстрацій 5 квітня у відставку подав тодішній прем'єр-міністр Ісландії Сигмундур Давид Гуннлейгссон, у якого виявилися зв'язки з офшорною компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. Його уряду вдалося уникнути вотуму недовіри, однак під тиском громадськості він був змушений призначити на кінець жовтня дострокові вибори, хоча багато з представників опозиції вимагали провести голосування якомога скоріше.

Екс-глава кабміну згодом втратив також посаду голови правоцентристської Прогресивної партії (ПП). При цьому на сьогоднішніх виборах він все одно буде боротися за парламентське крісло.

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