Офшорний скандал: Панама створює міжнародну експертну комісію

Президент Панами Хуан Карлос Варела заявив про плани щодо створення міжнародної експертної комісії для підвищення прозорості фінансової системи країни, передає Російська служба ВВС.

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"Уряд Панами через міністерство закордонних справ створить незалежну комісію з панамських і міжнародних експертів", - сказав Варела у телезверненні.

За його словами, експертам належить вивчити існуючу практику і запропонувати заходи, які допоможуть підвищити прозорість фінансової та законодавчої структури.

"Ми не допустимо, щоб роздута у ЗМІ ситуація визначала долю нашої країни. Ми звикли обговорювати наше становище не через пресу, а в ході серйозних діалогів", - заявив президент.

Як повідомлялося, минулого тижня в розпорядженні найбільших світових ЗМІ з'явилися мільйони документів, у яких вказується, що компанія Mossack Fonseca в ряді випадків допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і йти від податків.

У документах згадуються 72 нинішніх або колишніх глав держав, а також високопосадовці, бізнесмени та діячі культури.

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У вівторок генеральна прокуратура Панами повідомила про готовність почати розслідування випадків незаконного створення офшорних компаній, згаданих у "панамських документах".