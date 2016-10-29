Смоленська трагедія: у Польщі почали слідство в справі непроведення розтинів жертв

Польська національна прокуратура почала розслідування у справі непроведення в Польщі розтинів тіл жертв Смоленської катастрофи.

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Про це повідомляє "Польське Радіо" з посиланням на представника прес-служби національної прокуратури Еву Бялик.

Слідство повинно з'ясувати, чому не було проведено в Польщі розтину жодної з жертв, і хто несе за це відповідальність.

За її словами, шість років тому в Польщі взяли результати розтину з Москви, хоча з експертизи Вроцлавського медичного університету видно, що у випадку однієї третини жертв, взагалі не проводилися розтини.

Крім того, як підкреслила прес-секретар національної прокуратури, після перевезення тіл в Польщу тут також не були проведені розтини.

Державна прокуратура стверджує, що всебічне дослідження точно визначить травми, отримані жертвами і причину їх смерті, а також допоможе реконструювати катастрофу.

Нагадаємо, Польща отримала доступ до електронного листування з організації візиту польської верхівки в Катинь, який завершився трагічною авіакатастрофою під Смоленськом і загибеллю всіх пасажирів.