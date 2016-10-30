Клінтон закликала ФБР розповісти все про розслідування її справи

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон заявила, що глибоко стурбована рішенням ФБР відновити розслідування справи проти неї - про використання нею особистої пошти для відправки листів з секретною інформацією, повідомляє Бі-бі-сі.

"Хто з вас, можливо, чув про лист директра ФБР", - звернулася до прихильників Клінтон в ході виступу в місті Дайтона-Біч, маючи на увазі лист голови ФБР конгресу.

Рішення оприлюднити інформацію про нові докази проти неї лише за 10 днів до президентських виборів Клінтон назвала дивним.

"Досить дивно робити такі заяви, при цьому розкриваючи так мало - і прямо перед виборами. Це не просто дивно, це безпрецедентно і викликає глибоку заклопотаність, тому що виборцям мають бути доступними всі факти", - сказала кандидат у президенти, закликавши директора ФБР Джеймса Комі "розповісти все".

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Раніше Комі повідомив, що відомство відновило розслідування справи, пов'язаної з використанням Клінтон під час перебування її держсекретарем особистого сервера для робочого листування. За його словами, це пов'язано з виявленням нових електронних листів.

В листі до конгресу США Джеймс Комі сказав, що поки не може оцінити значимість знайденого матеріалу і не знає, скільки часу забере нове розслідування.

Незадовго до того, як Клінтон була приведена до присяги в якості держсекретаря в 2009 році, в її будинку в Нью-Йорку був встановлений поштовий сервер. Ця адреса вона використовувала і для службової, і для особистої переписки протягом усіх чотирьох років, що перебувала на посаді.

Її обліковий запис домену state.gov, чиї сервери знаходяться у власності уряду США, не був активованим.

У березні 2015 року на першій шпальті New York Times вийшла стаття, в якій говорилося, що дії Клінтон "можливо, порушують федеральні норми".