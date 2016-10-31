Росія пригрозила "відповіддю" на розміщення батальйонів НАТО у Польщі та Прибалтиці
08:32, 31 жовтня 2016Світ
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Росія пригрозила відповісти на відправку батальйонів НАТО до Польщі та Прибалтики.
НАТО розмістить свої батальйони у Польщі та Прибалтиці / REUTERS
Про це заявив постійний представник РФ при НАТО Олександр Грушко, передають "Известия".
Північноатлантичний альянс розмістить у Східній Європі чотири батальйони: у Польщі, Естонії, Латвії та Литві. Поки не визначена точна чисельність контингенту НАТО.
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Грушко заявив, що "вжиті НАТО заходи не залишаться без відповіді". Дипломат також наголосив, що альянс посилює свою присутність у районі Чорного моря.
Раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що організація Північноатлантичного договору не шукає конфронтації з Росією і не хоче повторення холодної війни.
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