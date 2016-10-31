Армія Іраку провела перегрупування військ й відновила наступ на Мосул

Мета наступу - східний берег річки Тигр, яка протікає через місто, передає Reuters.

Нагадаємо, наступ призупинили 28 жовтня для того, щоб перегрупувати війська.

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У наступі беруть участь урядові сили Іраку та "пешмерга" (курдські війська - Ред.). Авіаційну та наземну підтримку надає міжнародна коаліція, яку очолюють США.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня почалася спецоперація зі звільнення іракського міста Мосул від терористів "Ісламської держави". Як відомо, Мосул - найбільше місто під контролем бойовиків, з довоєнним населенням майже 2 млн. осіб, вважається "столицею" ІДІЛ в Іраку.