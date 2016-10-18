У США заявили про "випередження графіку" армією Іраку при наступі на Мосул

Про це на брифінгу для преси повідомив представник Пентагону Пітер Кук, передає РБК.

Він пояснив, операція іракської армії і повстанців поки що йде швидше, ніж планувалося, однак попередив, що мова йде лише про перший день операції, і тому висновки робити ще рано.

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«Це - лише перший день. Але все стартувало саме так, як хотіли іракці», - сказав представник міністерства оборони США. У той же час Кук відзначив, що операція буде важкою і звільнення Мосула займе «деякий час».

За словами представника Пентагону, коаліція на чолі з США провела понад 54 тисяч курсів навчання іракських солдатів і завдала більше 10 тисяч точкових ударів в Іраку, у тому числі понад 70 в районі Мосула тільки в поточному місяці. Він пообіцяв, що іракські сили будуть мати постійну підтримку з боку коаліції.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністра Іраку Хейдар аль-Абаді заявив про початок операції по звільненню від Мосула загонів «Ісламської держави».