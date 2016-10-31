Іракські війська увійшли до Мосула - Reuters

Про це Reuters повідомив генерал Віссам Араджі з натренованого США антитерористичного підрозділу.

"Вони увійшли в Мосул, зараз бої ідуть в районі Аль-Карама", - розповів офіцер.

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Антитерористичні підрозділи у понеділок продовжили наступ зі сходу. Минулого тижня активні дії призупинялись, оскільки до цього просування на інших фронтах було не таким ефективним і потрібен був час, аби інші підрозділи стиснули кільце навколо міста.

У наступі беруть участь урядові сили Іраку та "пешмерга" (курдські війська - ред.). Авіаційну та наземну підтримку надає міжнародна коаліція, яку очолюють США.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня почалася спецоперація зі звільнення іракського міста Мосул від терористів "Ісламської держави".

Іракське військове командування повідомило, що з початку операції з визволення Мосула під контроль урядових сил і курдських збройних формувань перейшли близько 80 населених пунктів. У них антитерористичні підрозділи виявляють обладнані бойовиками тунелі, один із них довжиною в три кілометри.

Також в околицях Дженіна, як повідомляє іракське телебачення, було знайдено і знищено великий цех ІДІЛ з виробництва вибухових пристроїв.

Мосул – найбільше місто під контролем бойовиків, де до війни проживало майже 2 млн осіб, вважається "столицею" ІДІЛ в Іраку.