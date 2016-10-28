ООН: Бойовики ІДІЛ під Мосулом розстріляли понад 230 осіб, тисячі використовуються як "живий щит"

Про це повідомляє Еuronews з посиланням на дані ООН.

За даними ООН, 26 жовтня бойовики розстріляли 232 особи, серед яких 190 колишніх офіцерів сил безпеки Іраку.

Також радикальні ісламісти викрали в Мосулі та його околицях близько 8 тис. сімей, щоб використовувати їх як «живий щит». Про це заявила офіційний представник Управління верховного комісара ООН з прав людини Равіна Шамдасані.

“Боягузлива і підла стратегія ІДІЛ намагатися використовувати заручників, мирних жителів, щоб вивести з-під удару військової операції певні пункти, зони, збройні формування, ефективно використовуючи як живий щит десятки тисяч жінок, чоловіків і дітей. Багато з тих, хто відмовився підкоритися, були розстріляні на місці", - сказала вона.

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Іракське військове командування повідомило, що з початку операції з визволення Мосула під контроль урядових сил і курдських збройних формувань перейшли близько 80 населених пунктів. У них антитерористичні підрозділи виявляють обладнані бойовиками тунелі, один із них довжиною в три кілометри. Також в околицях Дженіна, як повідомляє іракське телебачення, було знайдено і знищено великий цех ІДІЛ з виробництва вибухових пристроїв.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня почалася спецоперація з визволення іракського міста Мосул від терористів ІДІЛ.

Мосул – найбільше місто під контролем бойовиків, де до війни проживало майже 2 млн осіб, вважається "столицею" ІДІЛ в Іраку.