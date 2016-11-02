Парламент Венесуели призупинив суд над президентом Мадуро

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Спікер Національної асамблеї Енрі Рамос Аллуп заявив, що таке рішення не означає капітуляцію, воно було продиктовано лише прагненням знайти вирішення політичної кризи.

Незадовго до цього сторони політичного конфлікту почали переговори, а з тюрми були випущені три опозиційних активіста.

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Контрольована опозицією Національна асамблея звинувачує президента в диктаторській поведінці, зокрема, в ігноруванні законів, взяття під варту політичних опонентів і тиску на судову владу з тим, щоб вони блокували проведення референдуму про відставку глави держави.

Уряд і Верховний суд країни, які повністю контролюються прихильниками Мадуро, досі успішно зривали будь-які законодавчі ініціативи опозиційно налаштованого парламенту.