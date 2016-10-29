Президент Венесуели пригрозив опозиціонерам в’язницею

Президент Венесуели Ніколас Мадуро пригрозив своїм політичним опонентам ув’язненням, у разі якщо ті продовжать виступати із законодавчими ініціативами щодо відмови президенту у владі, пише «zn.ua».

Президент зазначив, що "відправить до в'язниці будь-якого, хто порушує конституцію".

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"Якщо вони запустять так званий політичний суд, який йде врозріз з нашою конституцією, державна прокуратура зробить законні судові дії і відправить до в'язниці будь-якого, хто порушує конституцію, навіть якщо мова йде про членів конгресу", - сказав Мадуро.

Нагадаємо, на початку вересня цього року венесуельська опозиція вивела на вулиці столиці країни Каракаса тисячі людей, що вимагають референдуму про відкликання президента Ніколаса Мадуро.

Опозиція вимагала якнайшвидшого проведення референдуму, спрямованого на відставку президента Ніколаса Мадуро.