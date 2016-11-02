НАТО і Росія одночасно проводять військові навчання на Балканах

А сусідня Сербія в цей час готується провести спільні навчання з російськими військовими, передає ВВС.

Військові навчання НАТО стартували у понеділок, 31 жовтня, триватимуть чотири дні. Вони спрямовані на підготовку до боротьби з повенями і хімічними атаками.

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У навчаннях беруть участь 680 учасників з 32 країн НАТО та країн-партнерів, серед яких Ізраїль, Азербайджан і Косово.

У Сербії з 2 по 15 листопада пройдуть навчання "Слов'янське братерство-2016". Як повідомляло Міноборони РФ, на них відправляться три літаки Іл-76МД з десантниками і більше 50 військовослужбовців Військово-транспортної авіації ВКС Росії. У маневрах також будуть брати участь БМД-2, безпілотник "Тахіон" і чотири мотовсюдиходи для розвідки боєм.

Раніше УНІАН повідомляв, що РФ продовжує підготовку до можливих широкомасштабних наступальних дій проти України і відпрацювала умовне завдання масованих авіаційних ударів з території Білорусі по українських стратегічних об'єктах.