РФ відпрацювала умовне завдання масованих авіаударів з території Білорусі по стратегічних об'єктах України – розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький на брифінгу в Києві.

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"Керівництво РФ не відмовляється від своїх агресивних планів стосовно України і продовжує підготовку до можливих широкомасштабних наступальних дій проти нашої держави", - заявив він.

"26 жовтня, використовуючи зобов’язання Республіки Білорусь як союзницької держави, російськими бойовими літаками у повітряному просторі Білорусі відпрацьовано питання умовного завдання масованих авіаційних ударів по стратегічних об’єктах на території України", - додав Скібіцький.

За його словами, розвідка виявила уздовж державного кордону повітряного простору Білорусі літак дальнього радіолокаційного виявлення та наведення А-50У, який здійснював контроль повітряного простору в північно-західній частині Україні та наведення винищувальної авіації.

«Стратегічний бомбардувальник Ту-160 та два дальні бомбардувальники Ту-22М3 ПКС Росії виконували польоти вздовж державного кордону Росії та умовно здійснювали пуски ракет. Два фронтові бомбардувальники Су-34 відпрацьовували навчальні питання нанесення ракетно-бомбових ударів», - додав Скібіцький.

Він зауважив, що аналогічні навчання в 2015 році РФ провела в повітряному просторі Білорусі, і тоді основний удар був спрямований на країни Балтії.

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Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня президент України Петро Порошенко заявив про високу ймовірність ескалації конфлікту на Донбасі та не виключив повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

19 жовтня у Берліні відбулися переговори Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна. 21 жовтня джерело УНІАН в дипломатичних колах повідомило, що зустріч лідерів країн в «нормандському форматі» знизила ймовірність широкомасштабного наступу Росії на позиції ЗСУ на Донбасі.