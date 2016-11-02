Битва за Мосул: армія Іраку прорвала лінію фронту

Про це заявив речник Контртерористичної служби Іраку Сабаха Аль-Нумана, передає ВВС.

"Ми прорвали лінію фронту у Мосулі. Ми звільнили дуже важливий район, який є східними воротами Мосула" - розповів він, додавши, що в ході боїв було вбито багато бойовиків.

Напередодні війська Іраку увійшли до околиць Мосула – вперше з 2014 року, коли місто було захоплене ІДІЛ.

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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня почалася спецоперація зі звільнення іракського міста Мосул від терористів "Ісламської держави". Іракське військове командування повідомило, що з початку операції з визволення Мосула під контроль урядових сил і курдських збройних формувань перейшли близько 80 населених пунктів. У них антитерористичні підрозділи виявляють обладнані бойовиками тунелі, один із них довжиною в три кілометри.

Також в околицях Дженіна, як повідомляє іракське телебачення, було знайдено і знищено великий цех ІДІЛ з виробництва вибухових пристроїв.

Мосул – найбільше місто під контролем бойовиків, де до війни проживало майже 2 млн осіб, вважається "столицею" ІДІЛ в Іраку.