У Москві без попередження опечатали офіс Amnesty International
На вхідних дверях також змінили замки.
Місцева влада опечатала московський офіс правозахисної організації Amnesty International. Про це Reuters повідомили співробітники організації, які не можуть потрапити всередину.
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За словами медіаменеджера по регіону Європи та Центральної Азії Олександра Артем'єва, були опечатані всі входи, замки на дверях – змінені, електрику відрізано. При цьому ніякого попередження від влади не надходило.
Представник Московського департаменту державної власності, в якому Amnesty знімає приміщення, сказав, ніяк не прокоментував подію.
Amnesty International орендує приміщення в особняку 19 століття у департаменту міського майна протягом 20 років, і, за словами Артем'єва, справно сплачує орендну плату. За вказаним телефоном власника представникам організації додзвонитися не вдалося, повідомив Артем'єв "Дождю".
Правозахисні групи, які фінансуються з-за кордону і критикують дії Кремля, в останні кілька років відчувають тиск влади. Деякі були визнані "іноземними агентами", що ще більше посилило тиск із боку влади.