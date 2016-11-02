У Москві без попередження опечатали офіс Amnesty International

Місцева влада опечатала московський офіс правозахисної організації Amnesty International. Про це Reuters повідомили співробітники організації, які не можуть потрапити всередину.

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За словами медіаменеджера по регіону Європи та Центральної Азії Олександра Артем'єва, були опечатані всі входи, замки на дверях – змінені, електрику відрізано. При цьому ніякого попередження від влади не надходило.

Представник Московського департаменту державної власності, в якому Amnesty знімає приміщення, сказав, ніяк не прокоментував подію.

Amnesty International орендує приміщення в особняку 19 століття у департаменту міського майна протягом 20 років, і, за словами Артем'єва, справно сплачує орендну плату. За вказаним телефоном власника представникам організації додзвонитися не вдалося, повідомив Артем'єв "Дождю".

Правозахисні групи, які фінансуються з-за кордону і критикують дії Кремля, в останні кілька років відчувають тиск влади. Деякі були визнані "іноземними агентами", що ще більше посилило тиск із боку влади.