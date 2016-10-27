Клих та Карпюк у РФ стали жертвами пародії на правосуддя - Amnesty International

Про це йдеться в заяві Amnesty International в Україні, переданій УНІАН.

В організації заявили, що «двоє українців, засуджених у Росії після того, як їх тортурами змусили до зізнань у серії вбивств, стали жертвами пародії на правосуддя».

«Справа Росії проти цих людей не піддається логічному поясненню. Численні порушення справедливого судового розгляду й непереконливі докази обвинувачення свідчать про сфабриковану справу», – зауважив директор Amnesty International у Європі та Центральній Азії Джон Дальхізен.

Він також додав, що «замість того, щоби виправити цю кричущу пародію на правосуддя, Верховний суд знову не розглянув докази й залишив у силі звинувачення по справі в цьому пропагандистсько-показовому судовому процесі».

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Правозахисники підкреслюють, що Клих та Карпюк, які належать до української правої націоналістичної групи, не могли звернутися до своїх адвокатів протягом кількох місяців після арешту у 2014 році і ув’язнення, під час якого, за їхніми ствердженнями, їх катували задля зізнань.

Також Клих розповів, що його змушували пити горілку допоки він не втрачав свідомість, давали психотропні препарати, що змінюють свідомість, підвішували за грати його камери, катували електричним струмом та тримали в одиночній камері понад року. Жодну з цих заяв про катування не було розслідувано.

Правозахисники переконані, що тортури вплинули на психічне здоров’я Клиха, який виглядав стривоженим протягом усього процесу, що розпочався в жовтні 2015 року. Як заявили в організації, він роздягався в залі судового засідання, вигукував образи.

В листопаді 2015 року Клих порізався лезом на знак протесту проти відмови влади провести медичне обстеження. У жовтні 2016 року він стверджував, що не пам’ятає дати народження й під час судового слухання просив, щоби його захищав Стас Михайлов – російська поп-зірка.

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Всі запити про незалежну психіатричну експертизу щодо Клиха було відхилено, і натомість його визнали спроможним вистояти в суді.

До моменту застосування тортур він не мав в анамнезі психічних захворювань.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня судова колегія в кримінальних справах Верховного суду РФ відхилила апеляцію на вирок Карпюку і Клиху.

У травні Верховний суд Чечні засудив Клиха й Карпюка відповідно до 20 років і 22,5 років ув’язнення в колонії суворого режиму.

У Росії їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві та замаху на вбивство російських військовослужбовців. За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 року – на початку 1995 року сам брав у них участь.

Мін’юст України направив до РФ кілька запитів про екстрадицію українців.

22 жовтня член Громадської спостережної комісії Москви з контролю над дотриманням прав ув’язнених Зоя Свєтова повідомила, що Клих збожеволів унаслідок тортур, які застосовували до нього під час затримання та попереднього слідства.