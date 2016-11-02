У Туреччині назвали ім'я другого "організатора" військового перевороту

Передбачуваного «організатора» заколоту звуть Кемаль Батмаз, інших подробиць про його особистість видання Daily Sabah не повідомляє, пише Слон.

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За даними видання, Батмаз разом з іншим ймовірним організатором заколоту Аділем Оксюзом їздили в Пенсільванію до турецького опозиціонера Фетхулаха Гюлена, якого влада Туреччини називає натхненником перевороту.

Як пише видання Hurriyet, Батмаз і Оксюз повернулися до Туреччини 13 липня, за кілька днів до спроби перевороту.

Довідка УНІАН. 15 липня група військових спробувала встановити контроль над двома найбільшими містами Туреччини - Анкарою і Стамбулом.

Над столицею Туреччини за наказом змовників були підняті в повітря військові вертольоти і літаки, також в місто були введені танки. Почалася стрілянина, пролунали перші вибухи. Приблизно в той же час в Стамбулі військові під командуванням повстанців перекрили два мости через Босфор.

Бронетехніку змовників підігнали до міжнародного аеропорту Стамбула "Ататюрк". Аеропорт тимчасово припинив роботу. На ранок наступного дня влада оголосила, що заколот придушено.

В лавах армії почалася масштабна чистка, кількість заарештованих обчислюється тисячами. Крім військових були арештовані або звільнені держслужбовці, судді, професори університетів і журналісти.

Як заявила офіційна влада Туреччини, невдала спроба перевороту, який намагалися здійснити турецькі військові, обійшлася країні в 100 млрд дол.

Турецька влада назвала Гюлена "натхненником перевороту".