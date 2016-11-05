Суд у Туреччині заарештував лідерів опозиційної прокурдської партії

Як повідомляє агентство dpa, серед заарештованих - двоє співголів партії Селахаттіна Демірташа та Фіген Юксекдаг, передає Deutsche Welle.

Тим часом у ДПН у відповідь на арешт їхніх лідерів заявили про "кінець демократії у Туреччині" та назвали ці події "громадянським путчем", який влаштував президент країни Реджеп Таїп Ердоган. У партії закликали західних лідерів до підтримки.

Читайте такожУ Туреччині назвали ім'я другого "організатора" військового перевороту

Арешти опозиційних політиків викликали різку критику та занепокоєння з боку Євросоюзу. Зокрема, раніше у п'ятницю президент Європарламенту Мартін Шульц заявив, що такими діями турецька влада "не лише відсуває Туреччину далі від демократії, але й повертається спиною до цінностей, принципів, норм і правил, які лежать в основі відносин між Туреччиною та ЄС".

У відповідь на критику з Європи в уряді Туреччини відповіли, що арешти політиків відбулись у межах законодавства країни.

Раніше УНІАН повідомляв, що поліцейські затримали двох лідерів Демократичної партії народів Туреччини — найбільшої опозиційної партії країни.