Суд у Туреччині заарештував лідерів опозиційної прокурдської партії
Восьмеро з дванадцяти членів парламенту Туреччини від прокурдської "Демократичної партії народів" (ДПН), які були затримані вночі у п'ятницю, 4 листопада, заарештовані судом міста Діярбакир на південному сході країни до судового розгляду справи.
Як повідомляє агентство dpa, серед заарештованих - двоє співголів партії Селахаттіна Демірташа та Фіген Юксекдаг, передає Deutsche Welle.
Тим часом у ДПН у відповідь на арешт їхніх лідерів заявили про "кінець демократії у Туреччині" та назвали ці події "громадянським путчем", який влаштував президент країни Реджеп Таїп Ердоган. У партії закликали західних лідерів до підтримки.
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Арешти опозиційних політиків викликали різку критику та занепокоєння з боку Євросоюзу. Зокрема, раніше у п'ятницю президент Європарламенту Мартін Шульц заявив, що такими діями турецька влада "не лише відсуває Туреччину далі від демократії, але й повертається спиною до цінностей, принципів, норм і правил, які лежать в основі відносин між Туреччиною та ЄС".
У відповідь на критику з Європи в уряді Туреччини відповіли, що арешти політиків відбулись у межах законодавства країни.
Раніше УНІАН повідомляв, що поліцейські затримали двох лідерів Демократичної партії народів Туреччини — найбільшої опозиційної партії країни.