Британія вийде з Євросоюзу в березні - прем'єр

Тереза Мей заявила, що Великобританія вийде з Європейського Союзу в березні наступного року в рамках Brexit.

Мей планувала запустити процедуру виходу Великобританії з Євросоюзу на основі результатів референдуму, повідомляє ZN.ua.

Вчора, 3 листопада, Високий суд Лондона заборонив уряду Великобританії починати офіційну процедуру виходу з Європейського Союзу без попереднього схвалення парламенту.

Проте Тереза Мей запевнила, що її уряд виграє цю справу і процедура Brexit відбудеться за планом.

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Нагадаємо, що прихильники так званого Brexit перемогли у Великобританії за результатами референдуму про збереження членства країни в Євросоюзі. Так, за вихід з ЄС проголосували 51,9, тоді як за збереження членства – 48,1%. При цьому Шотландія, Північна Ірландія та Гібралтар проголосували за те, щоб залишатися в ЄС.

Прем'єр-міністр Тереза Мей запевнила: Британія не буде починати переговори з Brexit цього року. Раніше британський міністр Ліам Фокс, який відповідає в новому уряді за переговори з ЄС про торгових угодах, назвав приблизну дату Brexit - 1 січня 2019 року.