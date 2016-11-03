Вихід Великобританії з ЄС може зірватися через рішення суду

Високий суд Лондона заборонив Терези Мей починати процедуру виходу з ЄС без попереднього рішення парламенту. Про це пише The Independent.

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Раніше уряд Мей планував самостійно запустити "статтю 50" (Лісабонського договору - УНІАН) до кінця березня 2017 року і покинути ЄС до весни 2019. Згідно з цим рішенням, для цього потрібно також голосування в парламенті. Тереза Мей заявляла, що результатів референдуму буде достатньо для початку процедури.

В уряду є право на апеляцію у Верховному суді Великобританії (Supreme Court).

Як повідомляв УНІАН, у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.

У Європейському Союзі висловили жаль з приводу результатів референдуму у Великобританії, очікують від уряду цієї країни швидкої реалізації відповідного рішення та зазначають, що союз 27 країн буде існувати і надалі.