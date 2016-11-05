У Раді Європи закликали Туреччину не порушувати свободу інформації

Туреччину закликали не порушувати свободу інформації та вираження поглядів. Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Естонії, голови Комітету міністрів Ради Європи Юргена Лігі, пише «Європейська правда».

Зазначається, що Туреччина також має дотримуватись ефективного політичного плюралізму через демократично обраних представників на національному та місцевому рівнях.

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"Я підняв у цьому контексті питання про затримання співголів Народної демократичної партії. Міністр Чавушоглу запевнив мене, що влада Туреччини уважно ставиться до своїх зобов'язань щодо Ради Європи і прагне забезпечити повагу основних демократичних принципів", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, восьмеро з дванадцяти членів парламенту Туреччини від прокурдської "Демократичної партії народів" (ДПН), які були затримані вночі у п'ятницю, 4 листопада, заарештовані судом міста Діярбакир на південному сході країни до судового розгляду справи.

Серед заарештованих - двоє співголів партії Селахаттіна Демірташа та Фіген Юксекдаг