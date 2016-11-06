Три особи загинули в результаті нападу на житловий будинок в штаті Нью-Джерсі
03:11, 06 листопада 2016Світ
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Три людини загинули, ще сім отримали поранення в суботу в результаті нападу із застосуванням холодної зброї в американському місті Ньюарк (штат Нью-Джерсі).
Поліція поки не виробляла арештів. Фотоілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Четвертий телеканал Нью-Йорка.
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Згідно з його даними, напад стався в житловому будинку. Він оточений посиленими загонами поліції. Жителі повідомляють про десятки машин органів правопорядку та швидкої допомоги на вулиці, де сталася пригода.
Поліція поки не арештовувала нікого. Подробиці того, що сталося і мотиви не розкриваються, уточнив телеканал.
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