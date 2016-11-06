Опитування: Трамп втрачає позиції, він не подобається навіть більшості своїх прихильників
За два дні до виборів президента США опитування показало збільшення відриву кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа від представника демократів Хілларі Клінтон, яка утримує першість.
Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, у вівторок, 8 листопада, за Клінтон готові проголосувати 48% американців, а за Трампа - 43%, констатує оприлюднений вранці 6 листопада результат передвиборного опитування, проведеного телеканалом ABC і газетою Washington Post.
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У п'ятницю аналогічне опитування показало співвідношення 47% проти 44%.
Колишній держсекретар попереду також за кількістю твердих прихильників, які голосують тому, що їм подобаються програма та особистість кандидата. Таких серед виборців Клінтон 55% , а у її суперника 43%. Понад половини тих, хто має намір підтримати Трампа, за їх словами, роблять це не заради нього, а щоб бути проти Клінтон.
22 жовтня Клінтон випереджала Трампа на 12%, але потім шанси кандидатів вирівнялися на тлі повідомлення, що ФБР відновило розслідування з приводу її електронного листування на посту голови Держдепартаменту.