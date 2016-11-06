Опитування: Трамп втрачає позиції, він не подобається навіть більшості своїх прихильників

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, у вівторок, 8 листопада, за Клінтон готові проголосувати 48% американців, а за Трампа - 43%, констатує оприлюднений вранці 6 листопада результат передвиборного опитування, проведеного телеканалом ABC і газетою Washington Post.

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У п'ятницю аналогічне опитування показало співвідношення 47% проти 44%.

Колишній держсекретар попереду також за кількістю твердих прихильників, які голосують тому, що їм подобаються програма та особистість кандидата. Таких серед виборців Клінтон 55% , а у її суперника 43%. Понад половини тих, хто має намір підтримати Трампа, за їх словами, роблять це не заради нього, а щоб бути проти Клінтон.

22 жовтня Клінтон випереджала Трампа на 12%, але потім шанси кандидатів вирівнялися на тлі повідомлення, що ФБР відновило розслідування з приводу її електронного листування на посту голови Держдепартаменту.