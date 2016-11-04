ФБР знайшло нові листи у справі кандидата в президенти США Гілларі Клінтон

ФБР виявило нові листи у справі кандидата у президенти від «Демократичної партії» Гілларі Клінтон, які можуть бути пов’язані із справою щодо листування Клінтон. Про це повідомляє CBS News з посиланням на слова американського чиновника.

Листи були виявлені в комп’ютері колишнього конгресмена Ентоні Вінера.

За словами співрозмовника видання, виявлені листи пов’язані із перебуванням Гілларі Клінтон на посаді держсекретаря.

При цьому співрозмовник підкреслив, що знайдене листування не є копією знайдених раніше листів на сервері кандидата в президенти США від Демократичної партії.

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Втім, як зазначив чиновник, наразі невідомо, чи є нові листи значущими для розслідування ФБР, і скільки потрібних листів може не вистачати.

Нагадаємо, в США Клінтон звинувачують у використанні незахищеного сервера для робочого листування під час її перебування на посаді держсекретаря США. При цьому глава ФБР Джеймс Комі рекомендував міністерству юстиції не порушувати справу щодо Хілларі Клінтон у зв'язку з її необережним поводженням з документами. В результаті генеральний прокурор США Лоретта Лінч відмовилася висувати звинувачення проти Клінтон.

Як раніше повідомляв УНІАН, кандидат в президенти США від Демократичної партії Хіларі Клінтон знову випередила республіканця Дональда Трампа.

Згідно з даними опитування Reuters/Ipsos, її відрив повернувся до того показника, який був до повідомлення ФБР про відкриття додаткового розслідування та нову порцію листів на той час держсекретаря США. Наразі він складає 6 пунктів.

Раніше Дональд Трамп раптово отримав більшість у ході опитування за тиждень до виборів.

Як свідчили результати опитування громадської думки, проведеного телеканалом ABC і газетою The Washington Post, Трамп випереджає за популярністю суперницю від демократів Гілларі Клінтон на один відсотковий пункт. Так, дані опитування показали, що за Трампа готові віддати голоси 46% респондентів, а за Клінтон - 45%. Згідно з уточненими даними, розрив між кандидатами скорочується до 0,7%.