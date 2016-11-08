У США стартували вибори президента

Як пише CNN, за результатами голосування кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон набрала чотири голоси, кандидат-республіканець Дональд Трамп - два голоси. Також один голос був відданий за кандидата від Лібертаріанської партії Гері Джонсона і ще один - Мітту Ромні.

Відповідно до законодавства Нью-Гемпширу, населені пункти, де проживає менше 100 потенційних учасників голосування, може отримати дозвіл відкрити виборчі дільниці опівночі і закрити їх, як тільки всі зареєстровані виборці віддадуть свої голоси.

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Раніше Associated Press повідомило, що в дострокових виборах президента США взяли участь рекордна кількість виборців – 46,2 млн осіб. За даними видання, рекордні показники були зафіксовані в 28 штатах і окрузі Колумбія, причому передбачається, що загальна кількість дострокових голосів може досягти 50 млн, або 40% від загального числа тих, хто візьме участь у виборах.

Як писав РБК з посиланням на дані Федеральної виборчої комісії США, Клінтон за 17 місяців виборчої гонки витратила на компанію $897,7 млн. Між тим Трамп витратив на кампанію вдвічі менше - $429,5 млн.