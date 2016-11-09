Клінтон лідирує у всіх семи штатах, які "вагаються" - ЗМІ

Про це свідчать дані експериментальної технології VoteCastr, яка передбачає підсумки голосування, грунтуючись на даних про явку. В цьому році ця технологія застосовується вперше, передає Українська правда.

Читайте такожПерші міста штату Нью-Гемпшир підбили підсумки голосування на виборах у США

Так, станом на 00:00 за Києвом, система пророкує перемогу Клінтон у Флориді, Айові, Неваді, Нью-Гемпширі, Огайо, Пенсільванії і Вісконсині.

При цьому варто відзначити, що дані постійно змінюються.

Республіканець Дональд Трамп в свою чергу не здається, він закликає голосувати жителів Флориди, яка вважається ключовим штатом.

Як повідомляв УНІАН раніше, суд Невади відхилив позов Трампа про порушення в роботі виборчої дільниці. Трамп подав позов до суду у зв'язку з тим, що в останній день дострокового голосування, 4 листопада, в одному з округів ключового для результату виборів штату Невада був несвоєчасно закрито дільницю для голосування.