Суд Невади відхилив скаргу Трампа про порушення в роботі виборчої дільниці

Про це пише РБК з посиланням на Reuters.

Як зазначається у скарзі Трампа, виборча дільниця у Неваді залишалося відкритою до 22:00 за місцевим часом, коли мала б зачинитися о 20:00.

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«Порушення в роботі виборчої дільниці не були випадковими, але, мабуть, були навмисно узгоджені з демократичними активістами для того, щоб сфальсифікувати результати голосування на користь кандидата від Демократичної партії», - цитує агентство текст скарги Трампа.

Як пише видання, це вже не перша заява про фальсифікації на виборах в США. Як розповіла агентству президент американського Комітету юристів цивільних прав Крістен Кларк, фахівці комітету отримали близько 2 тис. дзвінків по гарячій лінії з повідомленнями про порушення. За словами Кларка, близько половини цих скарг була пов'язана з тим, що виборчі дільниці не були відкриті вчасно або з тим, що машини для голосування «не працюють належним чином».

Пізніше стало відомо про те, що суд Невади відхилив позов Трампа про порушення в роботі виборчої дільниці, про це повідомило агентство Reuters. Деталей видання не уточнило.