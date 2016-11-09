Трамп переміг на виборах у США (фото, відео)

Перемога Трампа стала очевидною після підрахунку голосів у штаті Вісконсін. З урахуванням його перемоги в цьому штаті він набрав більше 270 голосів, необхідних для перемоги.

В ході свого виступу з нагоди обрання, Трамп пообіцяв американцям бути президентом для всіх громадян країни, повідомляє Reuters.

За його словами, Америка більше "не буде задовольнятися нічим, крім найкращого".

При цьому, Дональд Трамп пообіцяв "шукати точки дотику, а не ворожнечі" з партнерами в світі.

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«У нас є чудовий план в області економіки, ми вдвічі збільшимо зростання і зробимо нашу економіку такою, що рівних їй в світі не буде», - заявив Трамп.

За останніми даними, Трамп здобув перемогу в 29 штатах, заручившись підтримкою 288 вибірників. Для перемоги необхідно 270 голосів.

Як повідомляв УНІАН, кандидат у президенти США від демократів Хілларі Клінтон зателефонувала своєму опоненту - республіканцеві Дональду Трампу і визнала поразку на виборах президента США, повідомляє CNN.