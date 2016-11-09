Трамп: Ми порозуміємося з усіма країнами, повірте мені (відео)

За словами політика, "США готові впоратися з будь-яким викликом".

"Ми порозуміємося з усіма країнами, вірте мені", - заявив Трамп.

"Я щойно отримав дзвінок від Хілларі Клінтон. Вона привітала нас з нашою перемогою. І я хочу привітати її саму і її сім'ю з дуже важкою кампанією. Вона боролася дуже сильно. Клінтон добре і важко потрудилася для нашої країни. Тепер прийшов час подолати розбіжності. І прийшов час демократам і республіканцям по всій країні об'єднатися як один народ. Я дякую за честь бути президентом США, і це велика честь для нас. Я сподіваюся на вашу допомогу в об'єднанні нашої великої і чудової країни. Як я сказав раніше, це не просто передвиборча кампанія, це новий рух, який об'єднає всіх чоловіків і жінок ", - сказав Трамп.

Він сказав, що його команда збирається "відновити країну", почавши відбудовувати інфраструктуру. При цьому, за його словами, завдяки інфраструктурним проектам можна буде створити тисячі нових робочих місць, передає ZN.UA.

"Я хочу сказати всій світовій спільноті, що незважаючи на інтереси США, ми будемо чесно співпрацювати з усіма. Ми будемо шукати спільні позиції, а не конфлікти", - сказав Трамп.

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Як повідомляв УНІАН, кандидат у президенти США від демократів Хілларі Клінтон подзвонила своєму опоненту - республіканцеві Дональду Трампу і визнала поразку на виборах президента США, повідомляє CNN.