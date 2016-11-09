Екс-посол США розповів, хто може очолити Держдеп після перемоги Трампа

Як пише Новое Время, за його словами, в США обговорюють можливість того, що колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч або сенатор Боб Коркер може стати держсекретарем, а молодший сенатор від штату Алабама Джеф Сешнс - міністром оборони.

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"Всі вони консерватори, в принципі підтримують лінію американської політики щодо Європи, що проводиться ось уже 70 років", - сказав Пайфер.

Зараз держсекретар США - Джон Керрі, а міністр оборони - Ештон Картер.

Як повідомляв УНІАН, перемога Трампа стала очевидною після підрахунку голосів у штаті Вісконсін. З урахуванням його перемоги в цьому штаті він набрав більше 270 голосів, необхідних для перемоги.