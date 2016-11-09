Обама привітав Трампа з перемогою на виборах і запросив на зустріч в Білий дім

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на менеджера кампанії Трампа Келліан Конвей.

За її словами, політики провели «дуже теплу розмову».

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За словами Конвей, Обама зателефонував Трампу під час виступу з промовою у виборчому штабі. Після цього Трамп передзвонив йому.

До цього Трампу зателефонувала Хілларі Клінтон, привітала його з перемогою і визнала свою поразку.

Як пише Медуза з посиланням на CNN, Обама також запросив Трампа відвідати Білий дім у четвер, 10 листопада, щоб обговорити передачу повноважень.

«Забезпечення плавної передачі влади — одне з пріоритетних завдань, озвучених президентом на початку року, і наступний крок — зустріч з обраним президентом», — йдеться в заяві, поширеній Білим домом.

Як повідомляв УНІАН, перемога Трампа стала очевидною після підрахунку голосів у штаті Вісконсін. З урахуванням його перемоги в цьому штаті він набрав більше 270 голосів, необхідних для перемоги.