Теракт в Афганістані: загинули жінки та діти

На півдні Афганістану в районі Шухвелі Кот, в провінції Кандагар стався теракт, жертвами якого стали 7 осіб.

Про це повідомляє «Anadolu» з посиланням на слова прес-секретаря адміністрації губернатора Кандагару Саміма Хеплвака.

За його словами, вибух стався в населеному пункті Тамбакол, де терористи встановили вибуховий пристрій на шляху проходження автомобіля з цивільними особами.

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Серед загиблих - жінки та діти.

Прес-секретар також повідомив, що цілями терористів були співробітники сил безпеки.

Нагадаємо, в Афганістані в результаті удару США був убитий один з лідерів терористичної організації «Аль-Каїда». Про це заявив офіційний представник Пентагону Пітер Кук, зазначивши, що Фарук аль-Катані був убитий 23 жовтня в провінції Кунар на сході Афганістану.

Убитий був лідером місцевого осередку «Аль-Каїди». Йому, як зазначив Кук, було доручено відновити безпечні притулки для терористів на території Афганістану. Крім того, прес-секретар Пентагону повідомив про те, що США продовжують оцінювати результати іншого удару, нанесеного в той же день з метою ліквідації бойовика Білала аль-Утабі.