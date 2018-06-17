Директор американського фонду Маршала в Брюсселі Лессер: "У системі, яка є в США, існує дуже велика прірва для будь-якої адміністрації між риторикою під час кампанії та її виконанням"

Як ви могли б охарактеризувати реакцію в Європі на результати виборів в США?

Європейці завжди очікують на передбачуваність в США і, можливо, з усіма викликами, які є на сьогодні у світі, передбачуваність необхідна більше, ніж будь-коли. Але я думаю, що обрання Дональда Трампа поставило екстраординарне питання про напрямок американської політики, наших інтересів, нашої поведінки таким чином, який європейці розглядають як надзвичайно непередбачуваний. І це навіть більше, ніж дуже чіткі різниці у політиці, непокоїть європейців, стосується це політики, безпеки чи економіки. Це викликає надзвичайне занепокоєння, турбує. Дуже важко знайти когось в Європі, хто б мав позитивну точку зору на результати виборів, і причини для цього дуже зрозумілі.

Яким є найбільший виклик від обрання президентом Трампа для зовнішньої політики?

Це – непередбачуваність. Нам це просто не відомо, окрім невеликої кількості обурливих речей, які він сказав під час кампанії.

Дуже важливо знати, яким є напрямок політики у часи, коли багато країн в Європі розпачливо дивляться на передбачуваність США. Понад усе – стосовно Росії. Але є і інші питання – Іран, мирний процес на Близькому Сході, політика стосовно клімату. Це сфери, які потенційно можуть дуже гостро відрізнятися від минулої політики США.

Коли ви дивитесь на особистість нового президента США, коли ви чуєте його, чи є у вас відчуття, що у Трампа є розуміння щодо зовнішньої політики, чи ви думаєте, що йому відомо, що таке НАТО?

Особистість президента, його інтереси, його минуле мають значення. Але тільки невелика кількість американських кандидатів у президенти є спеціалістами у зовнішній політиці. Гілларі Клінтон є тим спеціалістом, є і інші приклади кандидатів, у яких є особливий інтерес. Але, якщо на загал - ні. Вони (кандидати у президенти США, - УНІАН) дуже сильно залежать від експертів, радників. Немає сумніву, що і Трамп буде це робити (звертатися до радників, - УНІАН). Але слід зауважити, що під час кампанії були підняті такі радикальні речі, які, дійсно, давали ляпаса традиційному американському підходу у дуже багатьох питаннях. Наприклад, стосовно відносин з Альянсом, стосовно торгівлі. І це викликає занепокоєння. Велике відкрите питання полягає в тому, кого він призначить на позиції, які відповідальні за зовнішню політику.

Хіба під час кампанії, коли Дональд Трамп робив гучні заяви, зокрема, щодо Криму, стосовно того, що він визнає анексію, він не мав радників?

Дуже важко про це сказати. Можливо, були якісь радники, які не відкрито, дуже тихо йому радили. Дуже важко про це знати.

Але якщо взяти до уваги, що росіяни відкрито сказали про те, що вони були в цій кампанії, чи не думаєте ви, що з таких заяв стирчать російські «вуха»?

Я просто не знаю. Дуже турбує, що вони про це сказали. Ми повинні подивитися. І ми повинні подивитися, як Трамп та його майбутня адміністрація будуть реагувати на це.

З законодавчої точки зору, у випадку, якщо він дійсно захоче виконати те, що він сказав, зокрема, стосовно санкцій для Росії, позиції по Україні, Криму, чи може він бути успішним, чи знайде він підтримку у Сенаті (більшість у Сенаті має партія Трампа – республіканці)?

Я думаю, що у нього будуть дуже важкі битви з багатьох цих речей. Зокрема, щодо торгівлі він може знайти союзників для нових переговорів чи, навіть, відкинути певні домовленості.

Щодо таких речей, як стаття 5 зобов’язань у НАТО (колективна оборона), знайти підтримку у Сенаті буде дуже важко. Підозрюю, що це (заяви кандидата, - УНІАН) були тактичні, а не реалістичні речі. Але навіть і без цього у союзників по Альянсу є багато причин, стосовно яких вони будуть турбуватися.

Що стосується Росії та України, то треба подивитися, що він буде робити. Він говорить про розвиток особистих відносин з Путіним, що він буде з ним зустрічатися і буде встановлювати з ним відносини. Він надзвичайно персоніфікував ці речі. І це може бути дуже непередбачуваним, такі переговоримо можуть не піти добре.

А що станеться, коли він не отримає те, що він хоче? Що станеться, коли виявиться, що Росія буде більш міцним переговірником, ніж він уявляв? Ми можемо тільки здогадуватися стосовно його поведінки та його особистості.

Ми повинні просто подивитися. Коли він почав персоніфікувати дипломатію таким чином, він приніс у відносини багато непередбачуваності.

Чи не бачите ви шанс для того, що Трамп залишить зовнішню політику спеціалістам, і не буде державним секретарем та президентом в одній особі?

У нас є традиція, президент бачить себе ключовою особою у зовнішній політиці. Само по собі це не погано, питання в тому, якою буде політика. І це буде дуже залежати від того, якого роду поради він отримає.

Тобто, всі ці обіцянки, які він зробив під час виборів, буде дуже важко виконати?

Це завжди так. У системі, яка є в США, існує дуже велика прірва для будь-якої адміністрації між риторикою під час кампанії та її виконанням. І він для себе може обрати робити інші речі, але стиль має значення. Це не тільки політика та її зміст. Стиль має значення.

Гарне слово «стиль». Дональд Трамп здається дуже відвертим та різким. Вже хтось сказав, що він, коли зустрінеться з Ангелою Меркель, звернеться до нею за словами «Привіт, Анжі», що є неприйнятним. Чи не думаєте ви, що ці речі можуть змінитися?

Такого ж штибу ходив і анекдот про Джоржа Буша та Ангелу Меркель. Я думаю, що особистість президента вже сформована, особливо, у його віці. І коли він займе свій офіс, це (відвертість та різкість, - УНІАН) не зміниться. Він такий, як він є.

Ірина Сомер