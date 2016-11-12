Вибух на базі НАТО в Афганістані: 3 загиблих, 13 поранених

На авіабазі НАТО в місті Баграм в Афганістані стався вибух, є загиблі і поранені, повідомляє ZN.ua.

Вибух прогримів близько 5:30 за місцевим часом в суботу, 12 листопада", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на місці працюють медичні бригади, причини вибуху з'ясовуються. Тим часом губернатор Баграма повідомив, що вибух стався в їдальні, загинули щонайменше 3 людини, 13 – отримали поранення.

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Нагадаємо, раніше в Афганістані в результаті удару США було вбито одного з лідерів терористичної організації "Аль-Каїда". Про це заявив офіційний представник Пентагону Пітер Кук, зазначивши, що Фарук аль-Катані був убитий 23 жовтня в провінції Кунар на сході Афганістану.

Убитий був лідером місцевого осередку "Аль-Каїди". Йому, як зазначив Кук, було доручено відновити безпечні притулки для терористів на території Афганістану. Крім того, прес-секретар Пентагону повідомив, що США продовжують оцінювати результати іншого удару, завданого того ж дня з метою ліквідації бойовика Білала аль-Утаби.