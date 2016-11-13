"Ісламська держава" навчає бойовиків прикидатися біженцями – ЗМІ

Про це з посилання на видання Welt am Sonntag та звіти Федеральної розвідувальної служби Німеччини від кінця жовтня повідомляє DW.

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Згідно з повідомленням, вишкіл ісламістів стосується, зокрема, поведінки під час допитів у поліції чи клопотання щодо притулку в якості "типового біженця".

Видання нагадує, що дев'ять винуватців терактів у Парижі за рік до них прибули до Європейського Союзу як біженці.

Раніше федеральний прокурор Бельгії Фредерік Ван Лев заявив, що осередок терористів, що несе відповідальність за теракти в Парижі та Брюсселі, отримував накази від найвищих посадовців ІД. У свою чергу французькі слідчі повідомили, що ідентифікували ісламіста з бельгійським громадянством як одного з ключових організаторів терористичних атак у Парижі та Брюсселі.