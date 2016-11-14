Суперниця проросійського кандидата у президенти Молдови оскаржить результат виборів у суді

17:16, 14 листопада 2016
Світ
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Кандидат у президенти Молдови від проєвропейських сил Майя Санду заявила про намір оскаржити результати президентських виборів у Конституційному суді.

Результати виборів у Молдові / REUTERS

Відповідна заява опублікована на сторінці Санду у Facebook.

За її словами, вибори не були вільними і чесними, і їх результати будуть оскаржені, в тому числі в Конституційному суді.

"Ми використаємо усі законні важелі для прояснення кожного інциденту і будемо вимагати розгляду кожної індивідуальної скарги. Конституційному суду будуть надані докази порушень, вчинених під час електорального процесу", - заявила вона.

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Акція протесту в Молдові / REUTERS

Санду також повторила свій заклик щодо відставки глави МЗС Андрея Галбура та глави ЦВК Аліни Русу.

Свою заяву Санду зробила на тлі розгортання протестів у Кишиневі з вимогою третього туру виборів та відставки Центральної виборчої комісії. Вони звинувачують владу в підтасовуванні результатів голосування та вимагають відставки ЦВК.

Нагадаємо, за результатами підрахунку всіх голосів на виборах президента Молдови, перемогу здобув проросійський кандидат, лідер Соціалістичної партії Ігор Додон.

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