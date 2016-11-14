Вибори у Молдові: підрахували 100% голосів, перемогу здобув проросійський кандидат

За результатами підрахунку всіх голосів на виборах президента Молдови перемогу здобув лідер Соціалістичної партії Ігор Додон.

Згідно з даними підрахунку, оприлюдненими на сайті ЦВК Молдови, проросійський кандидат Ігор Додон здобув 52,18% голосів, пише Європейська правда. Читайте такожПроросійський кандидат перемагає на президентських виборах у Болгарії Його суперниця, кандидат від проєвропейських сил Майя Санду – 47,82%. Нагадаємо, Додон виступив за федералізацію країни, назвав виведення російських військ із Придністров'я "провокацією" й зібрався з першим візитом до Москви.

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