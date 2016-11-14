ЄС закликає Трампа дотримуватися ядерної угоди з Іраном

Цей заклик став реакцією на побоювання, що новий президент США Дональд Трамп розірве угоду, яку назвав "найгіршою в світі", переадає Deutsche Welle.

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"Євросоюз відданий підтримці повної та ефективної імплементації (…) шляхом усунення економічних та фінансових санкцій, пов'язаних з ядерною угодою, та налагодженням зв'язку з приватним сектором (…) задля розвитку зростання в сфері торгівлі та інвестицій", - йдеться у спільній заяві міністрів.

Як повідомлялося, новообраний 45-ий президент США Дональд Трамп в ході передвиборчої кампанії обіцяв розірвати або наново підписати усі невигідні на його думку міжнародні угоди США. Зокрема, Трамп активно критикував міжнародну політику Барака Обами, для якого ядерна угода з Іраном стала одним з ключових пунктів зовнішньополітичної діяльності.