Катастрофа МіГ-29 у Середземному морі: російські військові озвучили ще одну версію

Її озвучили російські військові у коментарі "Коммерсанту".

За словами джерела, комісія з розслідування аварії не відкидає версії про помилку пілотування літака.

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За версією Міноборони РФ, причиною аварії стала технічна несправність винищувача.

Разом з тим встановлення причин аварії ускладнюється відсутністю даних "чорної скриньки", яка потонула разом з літаком, тому робота фахівців багато в чому будуватися на свідченнях самого пілота, а також персоналу, який готував літак до вильоту.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Середземному морі розбився літак Міг-29 з авіаносної групи "Адмірала Кузнєцова".

Літак злетів з палуби "Адмірала Кузнєцова", направившись 13 листопада в бік Сирії. Незабаром після цього у літака виникли неполадки, він розвернувся в бік крейсера. Потім МіГ-29 впав у воду, заходячи на посадку. Пілот, за даними телеканалу, катапультувався. Його підняв на борт рятувальний вертоліт.