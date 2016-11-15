Катастрофа МіГ-29 у Середземному морі: російські військові озвучили ще одну версію
З'явилася ще одна версія катастрофи МіГ-29, що впав у море при посадці на авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" у Середземному морі.
Її озвучили російські військові у коментарі "Коммерсанту".
За словами джерела, комісія з розслідування аварії не відкидає версії про помилку пілотування літака.
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За версією Міноборони РФ, причиною аварії стала технічна несправність винищувача.
Разом з тим встановлення причин аварії ускладнюється відсутністю даних "чорної скриньки", яка потонула разом з літаком, тому робота фахівців багато в чому будуватися на свідченнях самого пілота, а також персоналу, який готував літак до вильоту.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Середземному морі розбився літак Міг-29 з авіаносної групи "Адмірала Кузнєцова".
Літак злетів з палуби "Адмірала Кузнєцова", направившись 13 листопада в бік Сирії. Незабаром після цього у літака виникли неполадки, він розвернувся в бік крейсера. Потім МіГ-29 впав у воду, заходячи на посадку. Пілот, за даними телеканалу, катапультувався. Його підняв на борт рятувальний вертоліт.