Fox News дізнався перші подробиці про катастрофу російського Міг-29К в Середземному морі

Два джерела в американській розвідці розповіли Fox News про те, як розбився російський МІГ-29К з авіаносної групи "Адмірала Кузнєцова" в Середземному морі.

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За їх словами, три МіГи-29 злетіли з "Адмірала Кузнєцова" і прямували до Сирії. Один з винищувачів через технічні проблем почав розвертатися в напрямку корабля, але при спробі приземлитись впав у воду. Пілота на борт підняв російський рятувальний вертоліт, його стан поки невідомий.

Раніше повідомлялося, що в Середземному морі розбився літак МІГ-29 з авіаносної групи "Адмірала Кузнєцова". Місце катастрофи літака було встановлено. Згідно з первинною інформацією, літак був двомісним і входив до 100-ї корабельний винищувальний авіаційний полк.

Як підкреслює видання, якщо інформація підтвердиться, то це завдасть значного удару по дебюту бойового розгортання авіаносної групи "Адмірала Кузнєцова", яка, як очікується, повинна почати повітряні удари по Алеппо.

Нагадаємо, 10 листопада повідомлялося, що російські винищувачі "Адмірала Кузнєцова" готуються до авіаударів по Алеппо.