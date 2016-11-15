Міноборони РФ показало, як авіацію "Адмірала Кузнєцова" готують до атаки на Алеппо (відео)
15:33, 15 листопада 2016Світ
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Міноборони Російської Федерації оприлюднило відео, на якому показано процес підготовки авіації важкого авіаносного крейсера "Адмірала Кузнєцова" до атаки на сирійський Алеппо.
Скріншот відео
Відповідне відео оприлюднено на сторінці оборонного відомства РФ в Facеbook.
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Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Російська Федерація почала операцію в Сирії з використанням палубної авіації, крилатих ракет, задіяний і авіаносець "Адмірал Кузнєцов"
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