Міноборони РФ показало, як авіацію "Адмірала Кузнєцова" готують до атаки на Алеппо (відео)

Відповідне відео оприлюднено на сторінці оборонного відомства РФ в Facеbook.

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Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Російська Федерація почала операцію в Сирії з використанням палубної авіації, крилатих ракет, задіяний і авіаносець "Адмірал Кузнєцов"